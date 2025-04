Incidente sulla Trignina tra Abruzzo e Molise: due auto coinvolte, Vigili del fuoco sul posto

Un incidente stradale viene segnalato sulla fondovalle Trigno, nel tratto al confine tra Abruzzo e Molise, tra gli svincoli di San Giovanni Lipioni, nel Chietino, e Trivento, in provincia di Campobasso. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso. Presenti anche tre ambulanze. Due i veicoli rimasti coinvolti, ma al momento non si hanno altre informazioni circa le persone ferite. Il traffico sulla strada statale è attualmente congestionato, con lunghi incolonnamenti di veicoli in entrambe le direzioni.

Notizia in aggiornamento

SAREBBERO due le persone rimaste ferite a causa del sinistro, entrambe trasferite in ambulanza presso l’ospedale “Caradarelli” di Campobasso.

foto di apertura di repertorio

