  • News

    • Incidente tra un furgone e un’auto, Vigili del fuoco estraggono il ferito dalle lamiere

    Pubblicato il

    Questa mattina, alle 6:21, i Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti con una squadra della sede di Termoli sulla SS16 tra Termoli e Campomarino per un incidente stradale tra un furgone e un’autovettura.

    La squadra dei Vigili del Fuoco si è adoperata, oltre che per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, per estricare dall’abitacolo una persona incastrata all’interno dell’autovettura e che è stata presa in carico dai sanitari del 118, insieme al conducente del furgone. Sul posto anche una volante della Polizia Stradale.
    Il tratto di strada è rimasto chiuso alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento