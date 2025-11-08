Incidente tra un furgone e un’auto, Vigili del fuoco estraggono il ferito dalle lamiere

Questa mattina, alle 6:21, i Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenuti con una squadra della sede di Termoli sulla SS16 tra Termoli e Campomarino per un incidente stradale tra un furgone e un’autovettura.

La squadra dei Vigili del Fuoco si è adoperata, oltre che per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, per estricare dall’abitacolo una persona incastrata all’interno dell’autovettura e che è stata presa in carico dai sanitari del 118, insieme al conducente del furgone. Sul posto anche una volante della Polizia Stradale.

Il tratto di strada è rimasto chiuso alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.