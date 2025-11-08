Cittadinanza onoraria di Venafro al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo

«Siete i cittadini di oggi, ma sarete i leader del domani. Perché la legalità sia tale, ha bisogno di voi. Della vostra intelligenza, della vostra etica, del vostro coraggio».

Tra gli incontri dell’Arma sul territorio per diffondere la cultura della legalità, una lezione speciale: quella tenuta dal Comandante Generale dell’Arma Salvatore Luongo agli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro, scuola frequentata dallo stesso vertice dei Carabinieri negli anni del ginnasio.

«Non vi fate sviare dal facile compromesso. Cercate sempre di aprire le nuvole e aprire l’orizzonte. Perché da quella parte troverete il sole e la luce»: l’invito ai giovani presenti del Generale Luongo, che ha poi fatto visita ai militari della locale Compagnia dell’Arma e ricevuto la cittadinanza onoraria del comune molisano presso il Castello Pandone.