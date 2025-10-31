Incidenti o incendi a carico di autobus elettrici, i Vigili del fuoco studiano nuove modalità operative

Si è tenuto in questi giorni, presso il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso, un ciclo di incontri formativi rivolti al personale operativo dei Vigili del fuoco e tenuti da un responsabile tecnico della ditta SATI, quale gestore del servizio trasporti delle linee urbane ed extraurbane della provincia di Campobasso, con un focus particolare sugli autobus urbani elettrici in dotazione.

Il crescente utilizzo di autobus a trazione elettrica sul territorio, richiede aggiornamenti specifici per gli operatori del soccorso chiamati a intervenire in scenari nuovi, spesso complessi e con rischi diversi da quelli dei mezzi tradizionali.

L’obiettivo degli incontri è stato quello di fornire al personale operativo conoscenze approfondite sulle principali caratteristiche e sui potenziali rischi connessi all’evoluzione tecnologica dei mezzi di trasporto pubblico e le procedure operative da adottare in caso di incidenti o incendi, con particolare attenzione alla modalità di messa in sicurezza del mezzo e al corretto approccio al rischio elettrico.