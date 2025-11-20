“Insieme per ogni bambino”, Capracotta inaugura la panchina azzurra dell’Unicef

Questa mattina Capracotta si tinge di azzurro: alle ore 11:30, presso il plesso scolastico, sarà inaugurata la Panchina Azzurra UNICEF, simbolo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. «Un gesto semplice ma profondo, per ricordarci che i diritti dei bambini non sono mai scontati: vanno custoditi, difesi e rinnovati ogni giorno» spiega il sindaco Paglione.

«La panchina azzurra sarà lì, a ricordarci che una comunità è davvero forte solo quando si prende cura di tutti, anche dei più piccoli. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comitato Regionale del Molise dell’UNICEF, rientra tra le attività di sensibilizzazione dedicate alla tutela dei più piccoli, come segno concreto e duraturo di attenzione verso le nuove generazioni» aggiunge il sindaco.

La panchina, dipinta nel caratteristico colore azzurro UNICEF, sarà accompagnata da una targa con il motto “Insieme per ogni bambino”, per ricordare ogni giorno l’importanza di una comunità attenta, accogliente e inclusiva.