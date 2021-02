Intrappolati sotto le macerie: unità cinofile da tutta Italia a lezione in Molise

Giornate di formazione per le unità cinofile del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico in Molise.

Nello splendido scenario innevato di Campitello Matese per la sessione neve e valanghe e presso il centro di formazione in macerie della Regione Molise – Servizio di Protezione Civile, con oltre 15 unità cinofile provenienti da varie regioni d’Italia, si è dato vita al week end formativo per cani e conduttori. Le unità cinofile sono giunte dalla Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Veneto e Trentino Alto Adige sotto la supervisione della Direzione Nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS.

