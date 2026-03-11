Ispezione Nas in ospedale, il gestore Dussmann Service: «Non escludiamo azione intenzionale»

In riferimento alle notizie pubblicate su alcuni media, in merito ai controlli effettuati presso il centro cottura dell’Ospedale “Renzetti” di Lanciano, Dussmann Service ritiene opportuno fornire alcune precisazioni riguardo al proprio ruolo e alle attività svolte all’interno della struttura.

Dussmann Service gestisce esclusivamente il servizio di ristorazione, occupandosi della preparazione e distribuzione dei pasti destinati ai degenti. Presso l’Ospedale di Lanciano l’azienda garantisce quotidianamente circa 450 pasti, analogamente a quanto avviene anche negli ospedali di Vasto e Atessa, dove il servizio viene svolto con le medesime modalità operative e con standard qualitativi consolidati.

L’Azienda conferma di aver sempre operato nel pieno rispetto degli standard qualitativi e igienico-sanitari previsti dalla normativa e dai protocolli aziendali, adottando procedure rigorose finalizzate a tutelare la sicurezza alimentare e la salute dei degenti, per quanto attiene le proprie attività.

È importante chiarire che, all’interno dell’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) che gestisce gli ospedali in questione, le attività di sanificazione dei locali e di disinfestazione non rientrano tra le competenze operative di Dussmann Service. Tali attività sono affidate ad un’altra Società (Servizi Integrati), azienda che opera presso la struttura, con la quale Dussmann collabora nell’ambito dell’organizzazione dei servizi e alla quale Dussmann ha subito chiesto informazioni dettagliate sulle procedure adottate a garanzia delle norme igienico sanitarie in questione. In questo contesto, a Dussmann compete unicamente un obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle attività previste.

Alla luce delle informazioni attualmente disponibili e della dinamica dell’episodio oggetto di verifica, non si può escludere che quanto accaduto possa essere riconducibile a un’azione intenzionale volta a compromettere il regolare funzionamento del servizio. Si tratta naturalmente di un’ipotesi che dovrà essere approfondita e verificata nelle sedi competenti.

Dussmann Service ribadisce, infine, la propria piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti affinché venga fatta piena chiarezza sull’accaduto.