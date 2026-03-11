Evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri, finisce ancora ai domiciliari

Un venticinquenne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per un altro procedimento penale a suo carico. Una pattuglia del locale Comando Stazione impegnata nei…

Un venticinquenne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per un altro procedimento penale a suo carico.

Una pattuglia del locale Comando Stazione impegnata nei servizi di perlustrazione del territorio e nello svolgimento dei controlli dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ha sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione in violazione dei limiti orari prescritti con ordinanza dall’Autorità giudiziaria.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella giornata di lunedì davanti al Tribunale di Larino al termine della quale l’arresto è stato convalidato con il ripristino della misura dei domiciliari, già in atto, senza applicazione di ulteriori misure. L’attività in questione conferma la costante attenzione dell’Arma locale nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni delittuosi.