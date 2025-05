Istrice caduto all’interno di un pozzetto, salvato dai Vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, a seguito di segnalazione pervenuta alla sala operativa 115 da parte di una squadra di una azienda telefonica, i Vigili del Fuoco di Campobasso con il distaccamento di Termoli sono intervenuti sulla SS87 in territorio di Portocannone (CB) per recuperare un istrice caduto all’interno di un pozzetto di derivazione della fibra dove erano previsti dei lavori di ripristino.

Con l’impiego di una scala a ganci, normalmente utilizzata per scalare gli edifici dall’esterno utilizzando i balconi, le finestre o altri appigli come punto di aggancio, facente parte del caricamento dell’APS (autopompaserbatoio) dei Vigili del Fuoco, in totale sicurezza e senza alcuna conseguenza per l’animale, la squadra intervenuta ha dato modo all’istrice di uscire dal pozzetto e successivamente di allontanarsi nella campagna circostante.