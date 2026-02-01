La Coppa Italia resta a Venafro, i rimpianti all’Agnonese. Sugli spalti vince lo spettacolo

Per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia regionale prende la strada di Venafro. Nella finale del “Lancellotta” di Isernia i bianconeri si impongono con il classico 2-0 su un’Olympia Agnonese punita, ancora una volta, dai calci piazzati. Il match si decide interamente nel primo tempo: prima Fruscella, lesto a capitalizzare un calcio d’angolo, poi l’ex di giornata Vincenzo Ricamato, che svetta di testa su punizione e firma il raddoppio.
Nella ripresa il Venafro gestisce con ordine il doppio vantaggio, spegnendo sul nascere le iniziative dell’undici di Farrocco che, pur provandole tutte, non riesce a riaprire la gara.
Sugli spalti, invece, è spettacolo vero: le due tifoserie regalano coreografie da brividi, rendendo l’atmosfera degna di una finale.
Al termine della contesa il presidente della FIGC regionale, Piero Di Cristinzi, consegna il trofeo al numero uno dell’US Venafro, Nicandro Patriciello, dando ufficialmente il via alla festa di un’intera città, pronta a celebrare il successo fino a notte fonda.