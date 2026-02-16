“La fabbrica della carne” arriva in libreria e conferma che la caccia è più etica dell’allevamento

Il libro di Animal Equality Italia “La fabbrica della carne” arriva in libreria. Il filosofo Peter Singer: «Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita».

Scritto dall’organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare Animal Equality ed edito da il Millimetro, è stato presentato all’Auditorium di Radio Popolare di Milano ed è ora disponibile in libreria.

Il libro La fabbrica della carne affronta un viaggio approfondito dentro le mura di allevamenti e macelli, luoghi inaccessibili dell’industria alimentare, per raccontare senza sconti cosa accade agli animali e come il lavoro di Animal Equality sta cambiando il sistema che li sfrutta.

Presentato il 13 febbraio presso l’Auditorium di Radio Popolare, a Milano, il libro è un’opera corale scritta dal team di Animal Equality Italia impegnato a ridurre la sofferenza e il numero degli animali allevati a scopo alimentare.

La prefazione del libro è curata da Peter Singer, professore emerito di bioetica presso l’Università di Princeton e autore del saggio Animal Liberation, che scrive: «Questo libro affronta una delle questioni etiche più importanti del nostro tempo. Parla di un’ingiustizia su scala immensa. La maggior parte degli italiani è complice di questa ingiustizia, anche se potrebbe non accorgersi di esserlo. Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita».

A partire dalle origini dell’organizzazione, fondata nel 2006 da Sharon Núñez, Javier Moreno e Jose Valle e oggi attiva in otto paesi (Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Brasile, Messico e India), il libro racconta l’evoluzione delle azioni di Animal Equality, il suo lavoro investigativo e le campagne messe in campo per lasciare un segno nell’opinione pubblica, nella politica e nelle aziende.

Ne La fabbrica della carne sono inoltre raccolte le storie di investigatori e attivisti che hanno documentato la vita di centinaia di migliaia di animali in oltre mille allevamenti e macelli in Italia e nel mondo, portando alla luce pratiche abusive e rivelando i segreti dell’industria agroalimentare.

Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia commenta così la pubblicazione: «Abbiamo deciso di raccontare i retroscena delle nostre battaglie e delle nostre inchieste, insieme alle difficoltà che affrontiamo confrontandoci con colossi che usano gli animali come fossero merci, con i dati che guidano ogni giorno il nostro lavoro. Crediamo fortemente che svelare la violenza sistematica che si nasconde dietro a una bistecca o a un bicchiere di latte sia fondamentale per rendere le persone in grado di compiere scelte responsabili. Per questo motivo nel libro raccontiamo i meccanismi, spesso occulti, che regolano il funzionamento dell’industria alimentare e l’effetto che questo ha su milioni di animali che affrontano quotidianamente sofferenze estreme, tra pratiche illegali e abusi del tutto consentiti».

Gianluca Cherubini, direttore editoriale della casa editrice il Millimetro, specializzata nella pubblicazione di reportage e indagini sui principali temi di attualità italiana e internazionale, afferma: “Siamo molto orgogliosi di pubblicare il primo libro di Animal Equality, un progetto in cui crediamo fortemente e in linea con i principi giornalistici della nostra casa editrice”. Il libro è disponibile da oggi in librerie selezionate e sui principali canali di vendita online. A questo link è possibile acquistarlo e trovare maggiori informazioni: https://ae.onl/libro.