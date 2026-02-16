Sicurezza del personale e dell’utenza, la Prefetto riceve il presidente dell’azienda regionale dei trasporti

La Prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, ha incontrato il presidente della Tua, Gabriele De Angelis, accompagnato dal direttore della divisione ferroviaria, Silvio Liberatore.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi legati alla sicurezza del personale e dell’utenza, con particolare riferimento alle recenti situazioni verificatesi sui servizi ferroviari regionali e agli interventi attivati in collaborazione con le forze dell’ordine.

L’incontro è stato, altresì, l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine sempre pronte a proteggere i viaggiatori, intervenendo tempestivamente in caso di necessità, come accaduto recentemente.

Il presidente della Tua ha, infine, illustrato in modo generale le principali azioni avviate per il rafforzamento dei livelli di sicurezza, con particolare attenzione alla prevenzione ed alla formazione del personale, nell’ottica di garantire l’incolumità dei viaggiatori.

Il Prefetto trasmetterà ai rappresentanti delle forze dell’ordine il gradito apprezzamento a conferma della preziosa attività che, quotidianamente, svolgono sul territorio provinciale.