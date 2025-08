La foto del giorno/ “Parcheggio creativo”: quando l’ombra vale più del codice della strada

Vabbè che è agosto, vabbè che fa caldo, vabbè che un po’ d’ombra sotto l’albero fa gola… ma parcheggiare in pieno centro ad Agnone, in orizzontale, sopra le strisce pedonali, è un vero e proprio atto di acrobazia dell’inciviltà.

Le immagini, scattate e inviate questa mattina in redazione da un lettore de L’Eco, parlano chiaro. Il commento che le accompagnava era tanto secco quanto eloquente: “Povera Italia”. E come dargli torto?

Siamo nel periodo caldo (non solo climaticamente parlando) in cui i rientri dalle città metropolitane invadono il paesello, e con loro arrivano anche certe abitudini da “far west urbano”, dove il senso civico resta giù in tangenziale.

Il nostro automobilista protagonista della giornata, probabilmente appena sceso da Milano o Roma, ha pensato bene di inventare il “parcheggio creativo agostano”: non solo in pieno centro, non solo sulle strisce, ma pure di traverso. Che stile.

Caro vacanziero distratto (o strafottente?), qui ad Agnone ci piace ancora attraversare la strada in sicurezza. E magari anche con un minimo di rispetto per gli altri.

Che dire? Benvenuti ad agosto, mese in cui le regole vanno in ferie e il buon senso si prende una lunga vacanza. Speriamo solo con ritorno.