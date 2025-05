La multidisciplinarietà nella cirrosi epatica, congresso scientifico a Chieti

Ha come titolo “La multidisciplinarietà nella cirrosi epatica” il congresso in programma sabato 24 maggio presso l’Aula Congressi del CAST, Centro Studi e Tecnologie Avanzate dell’Università G. D’Annunzio” di Chieti. L’appuntamento si annuncia come interessante occasione di confronto tra specialisti impegnati nella gestione integrata di tale patologia che, nell’ultimo decennio, ha fatto registrare un costante incremento in termini di incidenza e conseguente impatto socio-sanitario.

L’evento riunirà epatologi, gastroenterologi, chirurghi, oncologi, radiologi, nutrizionisti e altri professionisti sanitari per confrontarsi sui più recenti aggiornamenti clinici, diagnostici e terapeutici in ambito epatologico.

L’obiettivo del congresso è promuovere una gestione condivisa e coordinata della presa in carico del paziente affetto da cirrosi epatica, valorizzando l’importanza del lavoro all’interno del team multidisciplinare dedicato alle cure oncologiche del fegato.

Il convegno è stato promosso da Antonella Bonitatibus, epatologa della Asl di Chieti, e Rachele Ciccocioppo, Professore ordinario dell’Università” G. D’Annunzio”.

L’evento è accreditato ECM e rivolto a medici, infermieri, dietisti e altre figure professionali.