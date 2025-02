La rilevanza del giornalismo nella società, il report dell’Osservatorio sul giornalismo digitale

L’Ordine dei Giornalisti presenta il Report 2025 dell’Osservatorio sul Giornalismo Digitale, un’analisi approfondita sulle nuove sfide e prospettive della professione in un’epoca di trasformazioni senza precedenti. L’evento, che si terrà il 25 febbraio a Roma, presso la sede dell’Ordine in via Sommacampagna 19,ore 10.30 – 13 .30, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo dell’informazione e delle istituzioni, tra cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini e il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli.

Il giornalismo, pilastro della democrazia, sta affrontando una crisi di fiducia e sostenibilità economica, mentre il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e la proliferazione di fonti non verificate rischiano di ridefinire il rapporto tra informazione e società. Il Report 2025 dell’Osservatorio offre dati, analisi e prospettive su come affrontare queste sfide, per garantire un’informazione di qualità e indipendente.

Interverranno:

Carlo Bartoli, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Elena Golino, Presidente della Commissione Cultura dell'Ordine

Antonio Rossano, Coordinatore Osservatorio sul Giornalismo Digitale

Guido D'Ubaldo, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio

Marco Pratellesi, Giornalista e docente universitario

Luca De Biase, Sociologo e giornalista

Riccardo Sorrentino, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Paolo Cagnan, Scrittore e giornalista

, Scrittore e giornalista Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria

L’incontro sarà un’occasione di confronto tra professionisti dell’informazione, studiosi e istituzioni su un tema cruciale per il futuro della democrazia e della libertà di stampa. Sono previsti 5 crediti deontologici per i giornalisti.