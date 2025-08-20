La sanità nelle aree interne, convegno a Pescopennataro: relatori Roberti e Patriciello

“La sanità nelle aree interne: quale futuro per l’Alto Molise?“. E’ il titolo del convegno che avrà luogo domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso la dimora “Montagna Amica” a Pescopennataro. Una iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pompilio Sciulli.

Dopo i saluti e l’introduzione di Sciulli, sarà la volta degli altri relatori: il sindaco di Agnone e presidente delle Provincia di Isernia, Daniele Saia, la consigliera regionale del Molise, Stefania Passarelli, il collega abruzzese e sindaco di Rosello, Alessio Monaco, il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, l’europarlamentare Aldo Patriciello e il vescovo delle diocesi di Isernia-Venafro e Trivento, monsignor Camillo Cibotti. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.