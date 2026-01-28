Ladri in azione nell’Alto Vastese: segnalazioni sui social, forze dell’ordine allertate

Alcune segnalazioni sui social parlano di ladri in azione nell’Alto Vastese. In particolare viene segnalato un veicolo sospetto avvistato nel centro abitato di Celenza sul Trigno. In base alle prime indiscrezioni circolare, pare che i ladri abbiano colpito in una abitazione. Subito dopo sono stati notati dai residenti ed è stato dato l’allarme contattando i Carabinieri. Sono in corso verifiche e controlli da parte delle forze dell’ordine. La raccomandazione delle autorità è la solita: segnalare immediatamente al 112 ogni veicolo o persona sospetta e non del posto.

