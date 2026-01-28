Maltempo: ancora pioggia e vento e da venerdì è attesa una nuova perturbazione

SITUAZIONE: una saccatura atlantica sta attualmente interessando le nostre regioni con piogge e temporali, specie sulle regioni tirreniche e Triveneto e con nevicate sull’arco alpino, Piemonte meridionale e Appennino centro settentrionale. In serata una seconda saccatura determinerà un nuovo peggioramento sulle due isole Maggiori e settori tirrenici meridionali. Domani, ancora ampia instabilità al centro-sud e nord-est, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Venerdì una nuova perturbazione interesserà il meridione con precipitazioni sparse. I venti saranno inizialmente tesi o forti occidentali o sud-occidentali, per poi ruotare, tra la serata di oggi e domani a maestrale a partire dalla Sardegna e rinforzando sulle regioni di ponente. Le temperature subiranno un aumento nei valori serali oggi al meridione e una diminuzione dei minimi domani, specie al Centro.

Mercoledì 28 gennaio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati.

Nevicate: al di sopra dei 1100-1200 m sull’Appennino, con apporti al suolo deboli, in esaurimento.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca, con rinforzi di burrasca forte sui settori appenninici.

Mari: Molto mossi.

Giovedì 29 gennaio 2026

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.