Lanci del canadair tra Macchie e Sant’Onofrio, chiusa l’emergenza incendi: bonifica in atto

E’ stato necessario nuovamente l’impiego del canadair per domare definitivamente l’incendio che, diviso in tre roghi, ha divorato decine di ettari di vegetazione e pascoli in quota tra monte Sant’Onofrio, località Macchi e Guado Liscia. Dal pomeriggio di ieri tre incendi distinti, tutti concentrati in quella zona, hanno tenuto impegnati diverse squadre di Vigili del fuoco e pattuglie di Carabinieri Forestali.

Già nel pomeriggio di ieri il personale a terra ha richiesto supporto aereo e un canadair ha effettuato decine di lanci di acqua e sostanze ritardanti. Operazioni sospese con il calare dell’oscurità e riprese alle prime luci dell’alba di questa mattina.

Altri lanci da parte di un altro canadair hanno permesso di estinguere completamente i tre fronti del fuoco e impedire che le fiamme raggiungessero il bosco di pregio di Montecastelbarone.

Una prima stima parla almeno di una decina di ettari percorsi dal fuoco, tra pascoli e macchia mediterranea. Nella tarda mattinata di oggi l’emergenza è stata dichiarata chiusa con le squadre a terra che stanno provvedendo alle necessarie operazioni di bonifica.