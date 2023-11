Lapidi sulla pace, Tv 2000 accende i riflettori sui Comuni dell’alto Molise

Domani, 23 novembre, alle ore 19,30 andrà in onda su TV 2000 – canale 28 – la trasmissione “In cammino”, in cui si tratterà il tema del Sinodo nella Diocesi di Trivento. Saranno presenti in studio don Francesco Martino e la professoressa, Nella Putaturo. Nel corso della trasmissione ci sarà un servizio sull’iniziativa di pace relativa all’installazione alla base del monumento ai Caduti dei Comuni della diocesi di Trivento delle lapidi con scritta di papa Francesco sulla pace. Ad Agnone sarà presente il vescovo della diocesi di Trivento, Claudio Palumbo; a Sant’Angelo del Pesco saranno presenti il sindaco, Nunzia Nucci e il professor Francesco Mazziotta.

