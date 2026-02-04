L’Aquila Film Festival: appuntamento con “Il Conformista” di Bernardo Bertolucci

Prosegue la rassegna cinematografica Suggestioni, realizzata da MAXXI L’Aquila in collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il sostegno di ALES – Arte Lavoro e Servizi SpA. Un ciclo di appuntamenti che propone pellicole ispirate ai contenuti della mostra Andrea Pazienza. La matematica del segno, curata da Giulia Ferracci e Oscar Glioti.

Il titolo scelto da Federico Vittorini, Direttore Artistico dell’associazione LAQFF, per il secondo appuntamento è Il Conformista (1970) di Bernardo Bertolucci in programma giovedì 5 febbraio, alle ore 19 con ingresso libero su prenotazione online all’indirizzo www.maxxilaquila.art .

Tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, Il Conformista è un film emblematico del periodo più politico di Bernardo Bertolucci. Ambientato tra il 1938 e la caduta del fascismo, racconta una storia di tradimenti e strategie sullo sfondo di una Parigi cupa e drammatica. Protagonista è Marcello Clerici, un uomo segnato dal rimorso, che tenta di soffocare le proprie angosce rifugiandosi in un conformismo cinico e opportunista. In una successione di colpi di scena, passato e pentimento si intrecciano con il desiderio di cambiamento, portando alla luce attrazioni nascoste e non convenzionali. La pellicola, girata nel 1970, si inserisce nella rassegna Suggestioni per la vicinanza con i temi affrontati, evocati dalle opere in mostra e tipici dell’età giovanile: il conformismo, la paura dell’esclusione e una vita non libera

Il terzo appuntamento della rassegna è in programma per giovedì giovedì 12 febbraio con Metropolis di Rintarō. Capolavoro dell’animazione giapponese del 2001, scritto da Katsuhiro Ōtomo, inserito in rassegna per il parallelo tra la Bologna ribelle e punk degli anni Settanta e la metropoli cyberpunk di Rintarō, nonché per la capacità di mescolare stili e linguaggi.