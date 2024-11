Lavori sulla linea Isernia-Roma, modifiche alla circolazione ferroviaria nei prossimi giorni

Modifiche alla circolazione ferroviaria dal 20 al 24 novembre per lavori di rinnovo dei deviatoi in località Sgurgola (FR). Tutti i treni del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), della relazione tra Isernia e Roma, subiranno delle variazioni. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus.

Nel dettaglio, dalle ore 23:00 del 19 novembre e fino alle ore 05:00 del 25 novembre, con impatti effettivi tra il 20 e il 24 novembre, tutti i treni del Regionale della relazione Roma – Isernia saranno soppressi e saranno effettuati con corse bus.

Le corse bus circoleranno da Campobasso a Roma via Vinchiaturo, Bojano, Isernia e Venafro, e viceversa, senza effettuare interscambio a Isernia.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.