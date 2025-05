Lavoro, recruiting day per pescheria, macelleria e gastronomia nella grande distribuzione

Sarà concentrato sulla ricerca di personale per la grande distribuzione alimentare il recruiting day che organizza il centro per l’impiego di Pescara per mercoledì 14 maggio 2025 dalle ore 15 nella sede di via Passolanciano. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’azienda Magazzini Gabrielli e l’agenzia per il lavoro Manpower. L’evento è dedicato alla selezione di personale da inserire nell’organico di un supermercato della Grande distribuzione organizzata (Gdo), in vista dell’apertura di un nuovo punto vendita a Villa Raspa di Spoltore.

Le posizioni lavorative disponibili riguardano principalmente i reparti di pescheria, macelleria e gastronomia, per i quali si richiede comprovata esperienza. Per partecipare al recruiting day è necessario inviare il proprio curriculum all’indirizzo email ido.pescara@regione.abruzzo.it con oggetto “Recruiting 14 maggio” e la qualifica per la quale si chiede la candidatura, entro le ore 12 del 12 maggio.