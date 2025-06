Legambiente, la presentazione dei campi di volontariato tra Archi, Atessa, Bomba e Colledimezzo

Dalla manutenzione di antichi sentieri al recupero delle architetture spontanee in pietra a secco, dalla tutela delle api e della biodiversità all’organizzazione di eventi; sono molte le proposte per l’estate 2025. Da oltre 30 anni sono migliaia le persone che rispondono all’appello di Legambiente per contribuire a progetti di tutela e valorizzazione del territorio, in Italia e all’estero.

I campi di Legambiente sono rivolti a chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza fuori dal comune, magari con la voglia di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, cambiare stile di vita e renderlo compatibile con la cura del nostro pianeta. È un’esperienza di vita comune che resta: si lavora, si cucina, si scopre il luogo, si trascorrono momenti ludici, ci si diverte, tutto questo insieme agli altri giovani, provenienti da tutto il mondo, che hanno scelto di dedicare tempo ed energia al volontariato.

Ogni anno sono migliaia le persone che rispondono all’appello di Legambiente per contribuire ad un progetto di tutela e valorizzazione del territorio. Legambiente propone campi in Italia nazionali e internazionali, ma anche campi all’estero.

I campi di volontariato rientrano sempre in progetti territoriali di lungo periodo per tutelare il patrimonio culturale e naturalistico, per migliorare la fruibilità turistica locale, per conservare la biodiversità, per creare nuove forme di occupazione durevoli e per costruire uno sviluppo economico solido e ambientalmente sostenibile sui territori.

Le proposte, organizzate da Legambiente con i comuni di Archi, Atessa, Bomba e Tornareccio e con l’associazione Apicoltori Professionisti d’Abruzzo, sono rivolte a chi ha più di 18 anni, residenti in Italia e all’estero. Dal 2024 tra le novità proposte anche i campi per famiglie nel Parco nazionale della Majella.

Martedì 10 giugno alle ore 10.30 è prevista la presentazione di tutte le proposte presso il ristoro Il Tholos a Tornareccio (strada comunale per monte Pallano) con Legambiente e i rappresentanti dei comuni di Archi, Atessa, Bomba e Colledimezzo.