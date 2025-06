“Vitamine in Azienda”: il teatro Italo argentino di Agnone selezionato per “Progetto Appennino 2025”

C’è anche l’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino” di Agnone tra le realtà del territorio selezionate da Fondazione Edoardo Garrone per partecipare al Progetto Appennino 2025, iniziativa a sostegno dei territori appenninici mettendo al centro le nuove generazioni. Il Progetto vedrà protagonista quest’anno il territorio dell’Alto Molise, e nello specifico il Comune di Castel del Giudice in partenariato con GAL Alto Molise, Provincia di Isernia, Confcooperative Molise, Legacoop Molise, CIA – Agricoltori Italiani Molise, Caseificio Di Nucci, Marinelli Pontificia Fonderia di Campane, UNIMOL – Università degli Studi del Molise, Centro Biocult e Casa Frezza.

La linea di azione che nell’ambito del Progetto interesserà l’Associazione “Amici del Teatro” s’intitola “Vitamine in Azienda”: «un percorso gratuito di accelerazione dedicato a 15 imprese locali, interessate e motivate a beneficiare un servizio di consulenza e coaching personalizzato», come si legge sul sito ufficiale della Fondazione Garrone. Il percorso prenderà il via domani, 10 giugno, a Castel del Giudice, e si articola in dieci incontri nei quali i soggetti coinvolti avranno modo di ricevere spunti per affrontare nel modo più opportuno possibile le proprie problematiche gestionali e manageriali.

«Siamo profondamente orgogliosi di aver superato il colloquio di selezione per partecipare a una così preziosa esperienza formativa», commenta il presidente Carosella. «La gestione del nostro Teatro richiede competenze specifiche in vari settori, dal marketing culturale al management: occasioni come quella offerta dalla Fondazione Garrone sono per noi essenziali affinché l’Italo Argentino contribuisca attivamente non sono alla costruzione di un’offerta culturale solida, ma anche, fin dove possibile, allo sviluppo economico del territorio».