LetteraT – Premio Emanuele Ciafardini, domenica a Trivento la cerimonia di premiazione del concorso

La Pro Loco Terventum, con il patrocinio del Comune di Trivento, invita a partecipare alla cerimonia di premiazione del Concorso di Poesia “LetteraT – Premio Emanuele Ciafardini”, che si terrà domenica 9 novembre 2025, alle ore 18, presso il Centro Polifunzionale, Corso Guglielmo Marconi, Trivento (CB).

L’evento rappresenta un momento di incontro e valorizzazione della cultura e della poesia, con la partecipazione di studenti, autori e cittadini che hanno condiviso la passione per la scrittura dando voce all’anima.

La serata sarà arricchita da performance del corpo di ballo Animafit & Lisadance; accompagnamento musicale dal vivo a cura del gruppo Belladomanda.

La giuria, composta da: Ida Cimmino, Dirigente Scolastico; Elisa Marianacci, Assessore alla Cultura; Giovanni Mancinella, Studente di Lettere Moderne, decreterà i vincitori durante la cerimonia, mentre a moderare l’incontro sarà Giulia Vasile.