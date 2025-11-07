Regione: Pallante premia Chiara Tavani giovane atleta molisana della nazionale di KickBoxing

Nella tarda mattinata di oggi, nella sala Lello Lombardi della Biblioteca del Consiglio regionale di Palazzo d’Aimmo, il Presidente Quintino Pallante, ha consegnato un’onorificenza dell’Assemblea legislativa all’atleta molisana di Termoli, CHIARA TAVANI che, quale componente della Squadra Nazionale di KickBoxing specialità KICK LIGHT, nel Campionato Europeo Cadetti e Juniores di Kickboxing WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) che si e tenuto a Jesolo lo scorso settembre, ha conseguito il 4° posto.

La giovane atleta, inoltre, per la sua disciplina ha partecipato l’anno scorso al Campionato del mondo svoltosi a Budapest due anni fa a quello europeo svoltosi a Istambul.

Analoga onorificenza è stata consegnata anche al coach Carmine De Palma per l’impegno profuso nell’allenare la giovane molisana, tanto da consentirle di raggiungere diversi traguardi prestigiosi nel mondo dello sport.