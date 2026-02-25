“Lettura per Tutti”, finanziato il progetto della biblioteca inclusiva e accessibile di Pietracatella

Il Comune di Pietracatella si è classificato al sesto posto a livello nazionale nel bando “Lettura per Tutti” 2024, promosso dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) del Ministero della Cultura, risultando l’unico Comune molisano finanziato.

Il progetto, denominato “Pietracatella Accessibile”, punta a promuovere una lettura realmente inclusiva, abbattendo le barriere fisiche, sensoriali e culturali e rendendo la biblioteca e gli spazi pubblici sempre più accessibili, in linea con il Piano nazionale per la promozione della lettura. L’attuazione del progetto sarà a cura degli esperti di Libreria Risguardi che negli anni si sono attestati quali promotori delle politiche legate alla lettura in regione.

«Questo risultato ci riempie di orgoglio. Anche nei piccoli centri delle aree interne si può avere una visione ampia e inclusiva della cultura», ha dichiarato il sindaco Antonio Tomassone, ringraziando quanti hanno contribuito alla progettazione.

Nei prossimi mesi saranno avviate iniziative e interventi concreti, con il coinvolgimento delle associazioni partner e delle scuole del territorio, per rendere Pietracatella sempre più aperta, viva e partecipe.