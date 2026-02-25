Un nuovo sorriso in famiglia: è nato Giuseppe Paolantonio, auguri ai genitori da parte de l’Eco

Una gioia immensa ha illuminato le famiglie Paolantonio–Foti con la nascita del piccolo Giuseppe, venuto al mondo presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Il bambino, primogenito dell’ingegner Nicola Paolantonio e della dottoressa Roberta Foti, porta con sé il nome del nonno, il dottor Giuseppe, per anni punto di riferimento dell’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone.

I parenti tutti, agnonesi e siciliani esprimino i loro più sentiti auguri per questa nuova, meravigliosa vita che si affaccia al mondo. Un evento che unisce, commuove e ricorda quanto ogni nuova nascita sia un dono prezioso. A Nicola, Roberta, ai nonni e familiari tutti, gli auguri di cuore giungono dalla redazione de l’Eco online.

