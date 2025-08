Lirica: il ‘Barbiere di Siviglia’ di Giocchino Rossini in scena ad Agnone a Largo Sabelli

Fa tappa ad Agnone questa sera “Il Barbiere di Siviglia”, dramma comico di Gioacchino Rossini.

L’Orchestra Sinfonica del Molise guidata da Pino Emanuele e Giulio Costanzo, alle ore 21 a Largo Sabelli, salirà sul palco per rappresentare in forma di concerto l’opera del compositore pesarese fra più celebri operisti della storia. Un appuntamento che segna anche la volontà e l’attività di diffusione e divulgazione che l’Orchestra Sinfonica del Molise sta compiendo in regione della musica lirica.

L’evento è stato voluto dall’amministrazione comunale di Agnone guidata dal sindaco Daniele Saia. La produzione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Italians in the World.

I componeti dell’Orchestra Sinfonica del Molise: Claudio Luongo (direttore), regia Lorenzo Giossi, interpreti: Tenore Manuel Amati, Soprano Marzia Marzo, Baritono Nicola Ziccardi, Basso David Dani. Maestro sostituto Tiziano Albanese.