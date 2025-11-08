Lite al bar tra ubriachi, 32enne danneggia l’auto dei Carabinieri: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Bonefro (CB): I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato una 32enne italiano per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali. È successo in tarda serata nei pressi di un esercizio pubblico del centro abitato, dove una pattuglia dei Carabinieri, inviata sul posto per un litigio tra due persone segnalato alla dipendente Centrale operativa, è stata oggetto di una aggressione da parte di un 32enne del luogo che in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha scatenato la propria rabbia incontrollata sull’auto di servizio dei militari sopraggiunti.

Il successivo arrivo della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Larino e di altra pattuglia ha permesso di arrestare l’autore delle violenze, noto alle forze di polizia e di ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il giovane arrestato per i reati sopra indicati, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato associato in carcere. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Larino che ne ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di un suo familiare.



L’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma, nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, prosegue senza soluzione di continuità, con l’obiettivo primario di fornire una costante e attenta vigilanza e risposta alle richieste dei cittadini, nonché una sempre maggiore percezione della sicurezza reale da parte dei cittadini.