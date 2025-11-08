Porta via profumi, abiti e cosmetici senza pagare: 49enne campano denunciato dai Carabinieri

Un 49enne di nazionalità italiana, originario di un paese in provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica dopo aver tentato due furti in altrettanti negozi del centro di Pescara.

I Carabinieri sono intervenuti in due distinti esercizi commerciali per identificare un uomo sorpreso a

rubare merce dagli scaffali. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe agito dapprima

all’interno di un supermercato dove, approfittando di un momento di distrazione del personale, si

sarebbe impossessato di diversi profumi e cosmetici per un valore complessivo di circa € 65 e subito

dopo, non pago del primo tentativo, si sarebbe spostato in una nota catena di negozi di abbigliamento,

da cui avrebbe cercato di allontanarsi con indumenti per un valore di poco inferiore ai € 15, senza

passare per le casse.

La prontezza degli addetti alla sicurezza ed il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno però posto

fine ai suoi piani. La merce è stata interamente recuperata e restituita ai rispettivi esercizi commerciali.

L’uomo, identificato e sottoposto ai controlli di rito, è risultato già positivo in banca dati per precedenti

specifici. Al termine delle verifiche, è stato denunciato a piede libero per il reato di furto alla

competente Autorità Giudiziaria che valuterà la sua posizione.

L’episodio si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo e prevenzione dei reati contro il

patrimonio condotte dai Carabinieri di Pescara che, negli ultimi mesi, hanno intensificato la presenza

sul territorio e gli interventi nelle aree commerciali più frequentate, soprattutto in vista del periodo

pre-natalizio.