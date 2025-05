Lite in piazza a Castiglione Messer Marino: spintona un Carabiniere, arrestato un 41enne

Una lite in piazza, a Castiglione Messer Marino, nella serata di domenica. La chiamata di intervento ai Carabinieri che prontamente intervengono dalla locale stazione, proprio a due passi. Giunti sul posto i militari tentano di riportare la calma. Due uomini del paese, infatti, erano venuti alle mani dopo un acceso alterco vernale.

Uno dei due, nella colluttazione, ha spintonato e messo le mani addosso ad uno degli uomini in divisa intervenuti, coordinati dal comandante di stazione, il maresciallo maggiore Alfredo Abbruzzese. Inevitabile l’arresto dello stesso, un 41enne del posto, tra l’altro già noto agli uffici, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di oggi l’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, perché legittimamente eseguito, nel corso di una pubblica udienza presso il Tribunale di Vasto, competente per territorio. Per l’uomo, un pregiudicato, è stata disposta, per il momento, la misura cautelare consistente nell’obbligo di firma presso la locale stazione Carabinieri.

L’episodio di Castiglione Messer Marino dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che l’Arma è presente puntualmente sul territorio dell’Alto Vastese, in grado di rispondere in pochi minuti a qualsiasi evenienza e necessità dei cittadini a tutela della legalità, della sicurezza e dell’ordine pubblico.