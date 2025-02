Lotta alla povertà educativa, la “libreria sfusa” emigra verso l’Abruzzo e le Marche

La LIBRERIA SFUSA, iniziativa tutta molisana nata per coinvolgere attivamente le comunità nella promozione della lettura, nella diffusione dei libri e nella realizzazione di relative attività socio culturali, è pronta a prendere il volo verso Abruzzo e Marche. Promossa dal CRU Molise attraverso il progetto CREAREE, sarà al centro di un importante meeting che si terrà nel capoluogo molisano nei giorni 11 e 12 febbraio 2025, quando verrà presentata ai referenti dei CRU provenienti dalle due regioni adriatiche.

Durante la due giorni molisana, che avrà luogo nei locali dello Spazio Sfuso di piazza Pepe 42 a Campobasso, la LIBRERIA SFUSA verrà illustrata nel dettaglio agli ospiti, con i quali il gruppo di lavoro, coordinato da Legacoop Molise, cercherà di costruire un percorso di sviluppo per un comune piano d’azione. Portata nelle aree interne della regione dalla cooperativa Just Mo’, in collaborazione con la cooperativa Risguardi di Campobasso, l’iniziativa ha infatti raccolto consensi e favorito diffusione e vendita dei libri in quei comuni che, per ragioni demografiche, economiche o sociali, sono privi di librerie o attività commerciali analoghe. Ed ha raggiunto notevoli risultati in termini di lotta alla povertà educativa e alle diseguaglianze, di valorizzazione delle competenze nei giovani; di promozione identitaria e di socialità nelle comunità.

Ancora una volta il Molise si rivela una piccola terra virtuosa capace di sperimentare eccellenze che destano l’attenzione di altri territori. Le giornate dell’11 e del 12 febbraio saranno l’occasione per compiere un ulteriore passo dall’elevato valore qualitativo.