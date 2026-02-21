Lupi attorno a Torino di Sangro, Polidoro: «Monitoraggio urgente del territorio»

«Esprimiamo forte preoccupazione per i ripetuti attacchi da parte di branchi di lupi nelle campagne attorno a Torino di Sangro e zone limitrofe. L’ultimo, due notti fa con diversi capi ovini sbranati. La presenza stabile di branchi, composti anche da cinque o sei esemplari, nelle aree rurali e costiere del nostro Comune impone una riflessione seria e immediata».

Così il coordinamento cittadino Lega di Torino di Sangro, guidato da Orazio Polidoro. «Il lupo appenninico va sicuramente tutelato, – sottolinea – ma bisogna anche tener conto di chi vive e lavora nelle campagne. Gli allevatori vanno aiutati davanti a situazioni che stanno diventando strutturali. Come coordinamento cittadino Lega chiediamo il monitoraggio urgente del territorio, la convocazione di un tavolo, procedure rapide per il riconoscimento e il risarcimento dei danni oltre a una maggiore informazione sui contributi per i sistemi di prevenzione. Chiediamo inoltre – prosegue Polidoro – la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Su temi come la sicurezza del territorio non esistono colori politici, ma responsabilità condivise. Difendere la fauna è importante, ma è fondamentale anche, ribadisco, tutelare chi vive e lavora nelle nostre campagne».