  • News

    • Madre e figlio di 12 anni dispersi durante un’escursione, tratti in salvo dal Soccorso alpino

    Pubblicato il

    Nella tarda mattinata di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto per prestare assistenza a due escursionisti originari di Roma, madre e figlio di 55 e 12 anni, in difficoltà durante un’escursione alle Gole di San Venanzio (AQ).

    I due, dopo aver chiesto informazioni sul percorso, si erano diretti verso il sentiero di Rava Tagliata, un’area dove è facile smarrire l’orientamento. Durante il cammino hanno perso la traccia del sentiero e, provati dalla stanchezza e dalla sete, hanno allertato i soccorsi.

    È stato quindi immediatamente attivato l’elisoccorso del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria. Una volta individuati e raggiunti, gli escursionisti sono stati visitati, stabilizzati, rifocillati e idratati. Successivamente, entrambi sono stati recuperati a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasportati in zona sicura.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento