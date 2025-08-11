Madre e figlio di 12 anni dispersi durante un’escursione, tratti in salvo dal Soccorso alpino

Nella tarda mattinata di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto per prestare assistenza a due escursionisti originari di Roma, madre e figlio di 55 e 12 anni, in difficoltà durante un’escursione alle Gole di San Venanzio (AQ).

I due, dopo aver chiesto informazioni sul percorso, si erano diretti verso il sentiero di Rava Tagliata, un’area dove è facile smarrire l’orientamento. Durante il cammino hanno perso la traccia del sentiero e, provati dalla stanchezza e dalla sete, hanno allertato i soccorsi.

È stato quindi immediatamente attivato l’elisoccorso del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria. Una volta individuati e raggiunti, gli escursionisti sono stati visitati, stabilizzati, rifocillati e idratati. Successivamente, entrambi sono stati recuperati a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasportati in zona sicura.