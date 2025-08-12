Ricercato in Uzbekistan, finisce in manette in Abruzzo: dovrà scontare dieci anni di carcere

Un cittadino italiano 62enne, nato in Georgia e residente in Germania, censito in Banca Dati SDI è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montesilvano che hanno eseguito alle prime ore dell’alba di oggi, un ordine di carcerazione internazionale emesso dall’Autorità Giudiziaria dell’Uzbekistan, nei confronti del predetto per il reato di truffa.

Il provvedimento scaturisce a seguito di una sentenza penale emessa il 6 dicembre 2022.

L’uomo, si è recato in un albergo del centro di Montesilvano dove ha chiesto di poter pernottare, nel dare i propri documenti è scattato l’alert in Banca Dati e la Questura di Pescara ha segnalato il nominativo ai Carabinieri di Montesilvano.

I militari si sono adoperati immediatamente nelle ricerche del soggetto che veniva trovato nella sua stanza d’albergo, bloccato e tratto in arresto. Il soggetto dovrà scontare la pena di anni dieci di reclusione per reati di truffa. Espletate le formalità di rito l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Pescara.