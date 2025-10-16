Maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali nel bacino del fiume Sangro

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di DOMANI, VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025, prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO TEMPORALI su Abru-D1 (Bacino alto del Sangro) e Abru-D2 (Bacino basso del Sangro). Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

SITUAZIONE: una saccatura, posizionata sulla nostra Penisola, determina la formazione di una circolazione ciclonica sul basso Tirreno, che causerà tra oggi una forte instabilità al Meridione, con temporali localmente intensi, e su parte del Centro. Sul resto del Paese il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Nel corso della giornata di venerdì i fenomeni si attenueranno e sabato si avrà solo residua instabilità al meridione, ma con un peggioramento serale su Sicilia e Calabria. La ventilazione rinforzerà oggi attorno al minimo presente sul Tirreno, disponendosi da Nord sulle regioni centrali, in estensione venerdì a tutto il Meridione. Le temperature registreranno una diminuzione al Sud, per poi aumentare a partire da domani.

Giovedì 16 ottobre 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settore meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Venerdì 17 ottobre 2025

Precipitazioni: sparse, in attenuazione pomeridiana, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settore meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.