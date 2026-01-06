Maltempo: massi sulla carreggiata lungo la provinciale tra Schiavi e Castelguidone

Massi sulla carreggiata lungo la provinciale che collega Schiavi di Abruzzo e Castelguidone. La segnalazione arriva da un automobilista in transito e riguarda il tratto della provinciale intorno al km 10. Al momento il transito veicolare è ancora possibile, perché i massi hanno invaso solo la corsia a monte. Quello stesso punto, negli anni scorsi, è stato interessato da un movimento franoso. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione.

