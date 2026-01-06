Acqua, la Grim revoca l’interruzione dell’erogazione su Agnone: il servizio torna regolare

Dopo circa due mesi di limitazioni, torna regolare il servizio idrico nelle ore notturne nel Comune di Agnone. La Grim Scarl ha infatti revocato il provvedimento di interruzione dell’erogazione dell’acqua dal serbatoio di Civitelle, attivo nelle ore notturne a seguito della riduzione delle risorse disponibili.
La decisione arriva in seguito all’aumento dell’apporto idrico garantito da ASR Molise Acque, che ha consentito il ripristino delle condizioni di normalità nella distribuzione. Il provvedimento di revoca è stato comunicato ufficialmente dal gestore del servizio idrico integrato.
Nel comunicato, la Grim Scarl precisa che continueranno le attività di monitoraggio costante del serbatoio, a tutela del Servizio Idrico Integrato della Regione Molise. Eventuali nuove chiusure o rimodulazioni dell’erogazione, qualora si rendessero necessarie per una possibile riduzione del flusso in entrata, saranno tempestivamente comunicate attraverso il sito istituzionale della Grim, quello del Comune di Agnone e a mezzo stampa.
La revoca delle interruzioni notturne rappresenta un sollievo per cittadini e attività del centro altomolisano, interessati per settimane dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la carenza idrica.