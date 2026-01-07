Maltempo: possibili nevicate fino a quote collinari nelle zone interne, temperature in calo

SITUAZIONE: una vasta saccatura si estende dalla Scandinavia fino al Mediterraneo centro occidentale. Correnti instabili da sud-ovest continuano ad interessare l’Italia centro-meridionale, portando piogge e temporali sparsi e neve fino a bassa quota al Centro. Nella giornata di oggi le precipitazioni interesseranno soprattutto il Sud, con possibili nevicate fino a quote collinari nelle zone interne, mentre tempo più stabile caratterizzerà il Centro-Nord. Giovedì si prevede un generale miglioramento, eccetto residue precipitazioni al Sud e su Sardegna. La ventilazione sarà prevalentemente sostenuta dai quadranti settentrionali al Centro e su parte del Nord, con rinforzi di Bora sull’alto Adriatico e proveniente dai quadranti meridionali al sud. Le temperature sono in sensibile calo.

Mercoledì 07 gennaio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 400-600, in calo fino a 200-400 m, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile calo nei valori minimi, massime in aumento.

Venti: forti nordoccidentali sulle zone adriatiche.

Mari: agitati.