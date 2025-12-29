  • News

    • Maltempo: previste nevicate fino ai 600-800 metri, gelate mattutine nelle aree interne

    SITUAZIONE: una vasta area di alta pressione protesa dal Mediterraneo centrale all’Islanda divide una profonda saccatura sull’Europa orientale e una circolazione ciclonica sulla Penisola iberica. Oggi, tempo stabile e in gran parte soleggiato su Territorio. Domani e mercoledì, una debole area depressionaria interesserà le estreme regioni meridionali, con piogge sparse sui settori meridionali sia tirrenici e che ionici, mentre sul resto della Penisola prevarranno condizioni di tempo stabile. La ventilazione da domani tenderà a disporsi e a rinforzare dai quadranti settentrionali, con un sensibile calo termico che sarà più evidente mercoledì, specie al CentroSud.

    Lunedì 29 dicembre 2025
    Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.
    Visibilità: nessun fenomeno significativo.
    Temperature: nessun fenomeno significativo.
    Venti: nessun fenomeno significativo.
    Mari: nessun fenomeno significativo.

    Martedì 30 dicembre 2025
    Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli; Nevicate: quota neve in calo in serata fino ai 600-800 m ed apporti al suolo deboli.
    Visibilità: nessun fenomeno significativo.
    Temperature: diffuse gelate mattutine nelle aree interne.
    Venti: tendenti a forti orientali sui settori costieri.
    Mari: molto mossi.

