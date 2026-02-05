Maltempo: sequenza di perturbazioni di origine atlantica sulla nostra Penisola

SITUAZIONE: una sequenza di perturbazioni di origine atlantica raggiungono la nostra Penisola, portando varie fasi di maltempo alternate a brevi intervalli. Per oggi, residua instabilità sul Triveneto e al Meridione, specie sul versante tirrenico, con un temporaneo miglioramento altrove. Dalla sera/notte, tuttavia, è previsto il rapido transito di un’altra perturbazione che interesserà dapprima Sardegna e Nord-Ovest, per poi estendersi domani su tutto il Territorio, con nevicate sui rilievi del Nord, fino a quote collinari su Piemonte sud-occidentale e entroterra ligure. Ad un temporaneo miglioramento serale, seguirà poi un altro sistema frontale che investirà il centro-sud nel corso della giornata di sabato. La ventilazione sarà generalmente sostenuta al centro-sud, alternando la provenienza dai quadranti occidentali e dai quadranti meridionali in presenza delle perturbazioni, con i maggiori rinforzi domani sul Tirreno meridionale e sulle due Isole maggiori. Le temperature saranno in sensibile aumento oggi al Nord e domani nei valori minimi sulle regioni di ponente.

Giovedì 05 febbraio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessuna variazione significativa.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Venerdì 06 febbraio 2026

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessuna variazione significativa.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi.