Maltempo: temperature in calo e nevicate al di sopra dei 500-700 metri sull’Appennino

SITUAZIONE: un minimo depressionario proveniente da Nord si muove velocemente in senso meridiano, posizionandosi in serata sul Tirreno centrale, e causa ancora condizioni di elevata instabilità su gran parte del Paese, con precipitazioni sul Nord-Est, al Centro e sui settori tirrenici meridionali. Nella giornata di domani i fenomeni si estenderanno a tutto il Meridione, mentre si avrà un deciso miglioramento al Nord e nel pomeriggio/sera al Centro. La giornata di domenica sarà caratterizzata dalla rimonta dell’alta pressione al Centro-Nord, con residue precipitazioni sul Sud. La ventilazione si intensificherà decisamente dai quadranti settentrionali al Centro-Nord, mentre al Sud sarà ancora meridionale, in rotazione da ovest sulla Sicilia. Le temperature sono in deciso calo ad iniziare dalle regioni settentrionali, con fenomeni nevosi fino a quote collinari al Centro-Nord tra stasera e domani.

Venerdì 14 febbraio 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: tendenti a molto mossi.

Sabato 15 febbraio 2025

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri con quantitativi cumulati da deboli a moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: al di sopra dei 500-700 m sull’Appennino, in innalzamento fino a sopra i 1000 m, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcata diminuzione.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca, in attenuazione pomeridiana a partire da Nord.

Mari: molto mossi.