Maltrattamenti in famiglia: condanna definitiva per un 49enne, passerà in carcere i prossimi 5 anni

Avezzano (AQ) – Resta alta l’attenzione delle istituzioni volta a contrastare i fenomeni che affliggono le fasce più vulnerabili delle popolazione. Nella serata di ieri, un 49enne marsicano è stato accompagnato in carcere, dove passerà i prossimi 5 anni e 9mesi. Nei vari gradi di giudizio subiti, lo stesso è stato riconosciuto colpevole del reato continuato di maltrattamenti in famiglia.



L’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, nel relativo decreto che dispone l’esecuzione del provvedimento, che ha messo in conto condanne per più pene concorrenti in violazione del medesimo reato, ha dato mandato alla polizia giudiziaria di procedere al suo arresto. Pertanto, l’uomo, che stava scontando la pena ai domiciliari, è stato raggiunto da una pattuglia del nucleo radiomobile che lo ha prelevato a casa e, dopo le formalità di rito, lo ha immediatamente condotto presso il carcere di San Nicola.