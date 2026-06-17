Auto in fiamme vicino ad un apiario, arnie messe in sicurezza dai Vigili del fuoco

Poco prima delle ore 15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia è intervenuta in una località del Comune di Monteroduni con un’autopompaserbatoio (APS) e un modulo antincendio per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.…

Poco prima delle ore 15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia è intervenuta in una località del Comune di Monteroduni con un’autopompaserbatoio (APS) e un modulo antincendio per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

Il personale operativo ha provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento. Nelle immediate vicinanze erano presenti alcune arnie, messe in salvo dalla squadra dei vigili del fuoco presente sul posto. Sono attualmente in corso gli accertamenti finalizzati a individuare le cause che hanno originato l’incendio