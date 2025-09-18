Manovre salvavita di BLS-D: giornata dimostrativa in programma ad Agnone

Nell’ambito del progetto “AGGREHIA-MOLI”, finanziato dal Consiglio dei Ministri e realizzato in collaborazione con la Regione Molise, si terrà ad Agnone un incontro di sensibilizzazione rivolto a tutti i cittadini sul tema delle manovre salvavita di BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) e di disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino.

L’evento si svolgerà domani, 19 settembre, alle ore 16 a palazzo Bonanni. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza su fondamentali pratiche per affrontare situazioni di emergenza, promuovendo la cultura della prevenzione e della sicurezza.