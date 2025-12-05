Marijuana, hashish e pistola lancia-razzi, denunciata una 34enne

Durante un controllo in un b&b, la Polizia di Stato recupera della droga e una pistola lanciarazzi: denunciata una 34enne a Pescara.

Lo scorso fine settimana, durante i servizi predisposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato è intervenuta in una struttura ricettiva nella zona dei colli. La segnalazione riguardava una giovane ospite che, al termine del soggiorno, risultava irreperibile.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno percepito un forte odore di cannabis provenire dalla camera della ragazza. La perquisizione ha confermato i sospetti: oltre 100 grammi tra marijuana e hashish, materiale per il consumo di stupefacenti, una chiave universale e una pistola lancia-artifizi funzionante.

Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Grazie a rapidi accertamenti, la giovane è stata rintracciata e denunciata per detenzione illecita di armi e sostanze stupefacenti.