Marijuana per il ponte festivo, segnalato un giovane: ritirata anche la patente

I Carabinieri della Stazione di Baranello, nei giorni scorsi, sorprendevano un giovane del luogo che alla guida del proprio veicolo occultava indosso una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, pronta ad essere consumata in occasione del fine settimana, verosimilmente in gruppo con amici ove avrebbe trascorso la serata. Per il giovane è scattata la segnalazione all’Autorità Prefettizia e il ritiro della patente di guida.

Correlati