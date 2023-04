Pistola ad aria compressa senza tappo rosso. in tasca, denunciato un giovane

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Bojano, nell’abitato di San Massimo, nella tarda serata di lunedì procedevano al controllo di due giovani, a bordo di un veicolo, rinvenendo nella tasca della giacca del passeggero, una pistola ad aria compressa cal. 8, munita di serbatoio ma priva di munizioni e tappo rosso. Tenuto conto di una idoneità all’offesa, si procedeva al sequestro e deferimento del giovane che non dava alcuna giustificazione in relazione al possesso ed al porto indosso nella tasca della giacca, ovvero in mano.

